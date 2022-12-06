Калуга, 6 декабря, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе поездки 5 декабря в Мещовский район встретился с местными жителями, которые обратились к нему с просьбами оказать содействие в решении различных вопросов. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области, первый вопрос касался ремонта автомобильной дороги по улице Молодежной в деревне Нестеровка. По информации министерства сельского хозяйства области, ремонт запланирован на 2023 год. Протяженность ремонтируемого участка — 300 метров. Общая стоимость работ — около 1,5 млн. рублей. Средства поступят как из областного бюджета — 544 тысячи рублей, так и из федерального. Губернатор поручил руководству профильного министерства контролировать этот вопрос. «Не упустите этот момент», — сказал он.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел прием граждан в Мещовске

Вторым был рассмотрен вопрос строительства дома культуры в поселке Молодежный. По данным регионального министерства культуры и туризма, строительство находится на контроле как министерства, так и администрации района. В следующем году его планируется завершить. Жители деревни Большое Алешино попросили губернатора оказать содействие в строительстве ФАПа. Комментируя сложившуюся ситуацию, министр здравоохранения региона Константин Пахоменко отметил, что в планах установка модульного здания медицинского учреждения в 2024 году. Однако возможно изменение сроков. «Если будет экономия средств, то мы сможем перенести срок установки на 2023 год», — сказал он. Владислав Шапша поддержал просьбу жителей и заверил их в своей готовности помочь.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел прием граждан в Мещовске

В завершении встречи были даны ответы на вопросы о сроках газификации представителям жителей сел Гаврики и Подкопаево. По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Вячеслава Лежнина, в настоящее время идут работы по проектированию как межпоселковых, так и уличных газопроводов. Строительно-монтажные работы начнутся в 2023 году, завершатся в 2024 году, и жители смогут подать заявки на догазификацию домовладений.