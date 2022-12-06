Лавров обсудил с главой МИД Туркменистана экономическое сотрудничество
В МИД РФ рассказали о планах подписания пакета документов с Туркменистаном
Москва, 6 декабря, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Москва и Ашхабад подпишут пакет документов по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом 6 декабря сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что 7 декабря состоится заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщив о подготовке «солидного» пакета документов.
Лавров подчеркнул, что переговоры между сторонами «всегда завершаются договоренностями, способствующими развитию стран». Он назвал Туркменистан «близким другом и стратегическим партером», добавив что Москва уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений на региональном и международном уровнях.
Дополняя слова Лаврова о том, что в Туркменистане очень бережно относятся к русскому языку и русской культуре, Рашид Мередов сообщил о ходе работ по строительству нового здания Русского драматического театра в Ашхабаде, учреждении Российско-туркменского университета.