Москва, 6 декабря, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Москва и Ашхабад подпишут пакет документов по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом 6 декабря сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Лавров

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что 7 декабря состоится заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщив о подготовке «солидного» пакета документов.

Лавров подчеркнул, что переговоры между сторонами «всегда завершаются договоренностями, способствующими развитию стран». Он назвал Туркменистан «близким другом и стратегическим партером», добавив что Москва уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений на региональном и международном уровнях.

Дополняя слова Лаврова о том, что в Туркменистане очень бережно относятся к русскому языку и русской культуре, Рашид Мередов сообщил о ходе работ по строительству нового здания Русского драматического театра в Ашхабаде, учреждении Российско-туркменского университета.