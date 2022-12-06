Москва, 6 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Вопросы обеспечения безопасности нефтяной инфраструктуры России решаются в постоянном режиме, заявил журналистам 6 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Принимаются дополнительные защитные меры, этим занимаются как власти всех регионов страны, так и силовые структуры, отметил он.

6 декабря президент Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. Обсуждается вопрос обеспечения внутренней безопасности государства.