При обстреле ВСУ Донецка ранены четыре человека
При обстреле Ворошиловского района Донецка ранены четыре мирных жителя
Донецк, 6 декабря, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ ранены четыре человека, сообщили 6 декабря в штабе территориальной обороны ДНР.
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Артиллерия ВСУ
«ВФУ ранили 4 мирных жителей в Ворошиловском районе Донецка. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — говорится в телеграм-канале штаба.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 декабря киевские войска выпустили десять снарядов по центральному району Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».
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