Госдума приняла закон о правах ведомств при физподготовке служащих
Госдума приняла закон праве ведомств устанавливать требования к уровню физподготовки служащих
Москва, 6 декабря, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который совершенствует порядок организации физической подготовки военнослужащих и лиц, проходящих специальную службу, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.
Полина Волхова ИА REGNUM
Госдума
Сейчас законодательство не предоставляет федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых федеральным законом предусмотрены военная служба и иные специальные виды службы, права нормативного регулирования физической подготовки.
Согласно принятому закону, в частности, Минобороны России, Росгвардия, МЧС и ФСБ будут определять требования к уровню физической подготовленности военнослужащих и лиц, проходящих специальную службу.