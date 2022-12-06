Москва, 6 декабря, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который совершенствует порядок организации физической подготовки военнослужащих и лиц, проходящих специальную службу, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Сейчас законодательство не предоставляет федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых федеральным законом предусмотрены военная служба и иные специальные виды службы, права нормативного регулирования физической подготовки.

Согласно принятому закону, в частности, Минобороны России, Росгвардия, МЧС и ФСБ будут определять требования к уровню физической подготовленности военнослужащих и лиц, проходящих специальную службу.