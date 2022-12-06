Калуга, 6 декабря, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Секретарь калужского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе поездки в Мещовский район 5 декабря встретился с активом местного отделения всероссийской политической партии «Единая Россия». «В этом году партии исполнился 21 год, — отметил он, обращаясь к коллегам. — Времена были разные. Мы смогли взять на себя ответственность и принять очень важные решения для страны. Многие органы исполнительной власти, в том числе муниципального уровня, возглавляют наши однопартийцы. На прошлых выборах вы показали очень серьезные результаты. Это результаты работы вашей и ваших товарищей, ваших коллективов». В Мещовском районе было собрано более 50 наказов избирателей, и все они выполняются.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области Секретарь калужского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе поездки в Мещовский район встретился с активом местного отделения партии.

В ходе общения в адрес правительства региона и муниципальной власти прозвучали слова благодарности за ремонты сельских домов культуры и библиотек, за организацию работы с детьми-сиротами и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации — «все, что положено этим детям: все пособия, любая помощь — исполняется как должно». Вместе с тем, как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области, были подняты и проблемные вопросы, например, обеспечение жильем детей-сирот. Владислав Шапша назвал это непростой задачей не только для региона, но и в целом для страны. В качестве эффективного инструмента, направленного на решение проблемы наряду с предоставлением квартир, он видит финансовую поддержку. Она может выражаться и в выдаче сертификата, и в погашении ипотеки. Этот вопрос сейчас прорабатывается на региональном уровне совместно с депутатами заксобрания.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области Секретарь калужского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе поездки в Мещовский район встретился с активом местного отделения партии.

Глава области выразил благодарность району за помощь участникам СВО, которая очень важна. В продолжение темы он рассказал, что принято решение о создании в регионе реабилитационного центра для тех, кто вернулся с передовой и нуждается в помощи. Инициативу о создании таких центров недавно озвучил президент России Владимир Путин. Владислав Шапша акцентировал внимание на том, что жителями Калужской области, а в их числе и мещовцами, оказана серьёзная помощь подшефному городу Первомайску. Строители и волонтеры полностью восстановили теплоснабжение почти ста домов. В планах на ближайшее время — организация новогоднего праздника для детей, с ёлкой и подарками.

Говоря о социально-экономическом развитии области, губернатор рассказал о поиске решений, направленных на компенсацию снижения объемов производства. В числе перспективных направлений — деревообработка и фарма. Меньшими темпами, но и в нынешних условиях продолжается строительство заводов. Инвестиций уже привлечено больше, чем в прошлом году. Возводятся крупные инфраструктурные объекты, в их числе — дороги, школы и детские сады, большое внимание уделяется газификации, развитию сельского хозяйства. Одна из целей – миллион тонн молока в год.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области Секретарь калужского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе поездки в Мещовский район встретился с активом местного отделения партии.

Владислав Шапша вручил благодарственные письма калужского регионального отделения ВПП «Единая Россия» партийным активистам Мещовского района, внёсшим большой вклад в реализацию партийных проектов, в том числе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и поддержке пожилых людей.