Москва, 6 декабря, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, обстреливая ЗАЭС. В своем выступлении на селекторном совещании с руководящим составом российских вооруженных сил 6 декабря он сделал ряд важных заявлений.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

По словам Шойгу, за последние две недели по Запорожской АЭС армия Украины выпустила 33 снаряда, это «ядерный терроризм».

«Наши подразделения принимают все меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. В свою очередь киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать объект», — отметил он.

Вместе с тем ВС РФ наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектам для сокрушения военного потенциала Украины. Под контроль российской армии перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка.

Украинские потери за ноябрь составили свыше 8,3 тысячи военнослужащих, пять самолетов, 10 вертолётов, 149 танков, более 300 бронемашин.

«Аварийность транспортных средств Вооруженных сил РФ снизилась в 2022 году, не были допущены ДТП на российских военных базах за рубежом, к минимуму сведено количество авиационных происшествий», — отметил Шойгу.

По его словам, значительная часть автомобильных дорог, соединяющих объекты военной инфраструктуры с дорогами общего пользования, приведена в нормативное состояние в рамках проекта «Автомобильные дороги Министерства обороны России».

Читайте также: Шойгу заявил об освобождении ряда населённых пунктов Донбасса

Напомним, 4 декабря министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Военнослужащие ВС России и Белоруссии проходят совместную боевую подготовку как единая армия.

Читайте также: Шойгу отметил гостеприимство Лукашенко по отношению к военным из России