Москва, 6 декабря, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об отмене управлением Федеральной антимонопольной службы в Пермском крае закупки премиальных автомобилей для чиновников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не знаю обстоятельств и деталей этого всего, поэтому не могу комментировать. Кто это заказал, как это было сформулировано. Не зная деталей, не могу это комментировать», — сказал он, отвечая на вопрос, допустимы ли такие закупки.

Напомним, ранее 6 декабря управление ФАC по Пермскому краю получило жалобу от ООО «Р Авто» на действия МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий г. Перми» при проведении аукциона на оказание услуг по аренде автомобилей.

По мнению заявителя, что заказчик нарушил закон о закупках, указав в техзадании характеристики, которым не соответствуют модели автомобилей.

Кроме того, ведомство передаст материалы жалобы в департамент финансов мэрии Перми на проверку, не превышает ли начальная цена аукциона предельный размер расходов на аренду автомобилей.