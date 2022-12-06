Москва, 6 декабря, 2022, 13:16 — ИА Регнум. США и Европа, вводя потолок цен на российскую нефть, рубят сук, на котором сидят. Об этом 6 декабря заявил журналистам заместитель министра иностранных РФ Сергей Рябков.

Balk Сергей Рябков

«США, прибегая к подобного рода приёмам и подтягивая под свои решения собственных союзников в Европе, по большому счету, рубят сук, на котором сидят», — сказал Рябков.

По его словам, азы функционирования мирового хозяйства нарушаются в угоду попыткам посильнее надавить на Россию.

Тем не менее дипломат уверен, что российская нефть найдёт своего покупателя, а интересы России в торговле энергоресурсами будут соблюдены.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что введение ценового потолка на российскую нефть повлечёт за собой повышение цен.