Славянск, ДНР, 6 декабря, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Владимир Зеленский утверждает, что приехал в Донбасс. 6 декабря он опубликовал видео, записанное у стелы на въезде в Славянск.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

Он записал видео на фоне стелы Славянск, которая расположена на дороге к Краматорску. Это тыловая часть города, до линии фронта — порядка 50 км.

Напомним, что город Славянск находится на оккупированной Киевом части Донецкой Народной Республики.