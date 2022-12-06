Москва, 6 декабря, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Законопроект об упрощенной блокировке телефонного аудио спама разработал депутат Госдумы от СРЗП Геннадий Семигин, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

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«В этом законопроекте я предлагаю распространить упрощенный механизм блокировки телефонного спама, который реализован сейчас для текстовых сообщений, также и на голосовые сообщения», — пояснил Семигин.

Парламентарий обратил внимание на то, что массовый характер носят рассылки голосовых сообщений, которые несанкционированы абонентами. Это негативно воспринимается населением, указал Семигин.

Ранее в Госдуме предложили половину штрафа, присуждённого за телефонный спам, возвращать истцам, которые выявили нарушение и подали в суд.