Москва, 6 декабря, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В настоящий момент в Кремле не видят перспектив переговоров с Киевом, заявил 6 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

(сс) Andrzej Harassek Киев

Итогом специальной военной операции должен стать справедливый и долгосрочный мир, отметил Песков.

Россия для этого должна достичь всех поставленных в рамках СВО целей, и она сделает это, добавил пресс-секретарь президента.

2 декабря координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности СЩА Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не наблюдают готовности Владимира Зеленского к ведению переговоров.

Представители руководства западных стран на вопрос о возможности урегулирования конфликта военным путем неоднократно отмечали, что решение о начале и сущности переговоров должны принимать в Киеве, а Запад тем временем намерен продолжать укреплять ВСУ.