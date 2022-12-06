Москва, 6 декабря, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о продлении упрощенной процедуры таможенного декларирования, который поможет ввозить оборудование для проекта «Арктик СПГ-2», передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Ранее в правительстве пояснили, что технологические линии завода по производству сжиженного природного газа на основаниях гравитационного типа собираются из модулей иностранного производства в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области с их дальнейшей транспортировкой морским транспортом до терминала «Утренний» морского порта Сабетта на полуострове Гыданский. Также там обратили внимание на то, что пандемия коронавируса и геополитическая обстановка привела к сбою в графике доставки компонентов таких модулей из Европы в Китай, что вызвало задержку в окончании их укрупненной сборки, указано в документе. Для того, чтобы сохранить темпы реализации проекта было принято решение ввозить модули в Россию из Китая морским транспортом в частично собранном виде. Однако, по таможенным правилам, которые действовали до марта 2022 года было необходимо вносить в решение о классификации товара многочисленные изменения, что увеличивало административную нагрузку, замедляя процесс таможенного оформления и создавая риски для своевременной реализации проекта «Арктик СПГ 2».

Принятым законом до 1 января 2025 года продлевается срок действия положений, предусматривающих, что до указанного срока допускается таможенное декларирование товаров с указанием одной товарной позиции в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, поставляемых с компонентом комплектно и в разобранном виде и предъявляемых одновременно таможенному органу без внесения изменений в ранее выданное решение о классификации, в случае выдачи такого решения о классификации до 1 июля 2022 года. До 1 марта 2025 года продлеваются положения, предусматривающих, что до указанного срока но не позднее 30 календарных дней до истечения общего срока подачи декларации на товары в отношении последнего компонента товаров в комплектном или завершенном виде лицо, получившее решение о классификации в отношении товаров, обязано представить в таможенный орган документы и сведения, необходимые для внесения изменений в такое решение о классификации.

Также законом устанавливается, что предельные размеры ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров, выработанных из нефти, рассчитанные по установленным правительством РФ формулам, не применяются в случае принятия правительством решения о применении повышающего коэффициента при расчете ставки вывозной таможенной пошлины для отдельных категорий лиц, осуществляющих вывоз из РФ таких категорий товаров.