Чебоксары, 6 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Санкционное давление на Россию ускорило решение вопросов импортозамещения и государственной поддержки предприятий, а также формирования промышленных кластеров. Эта тема обсуждалась властями Чувашии, причём на этот раз на производственной площадке. 5 декабря глава Чувашии Олег Николаев посетил швейную фабрику «Пике», входящую в производственный комплекс АО «Лента»: здесь открылся раскройный цех с новым комплексом оборудования, закупленном на средства выделенного Фондом развития промышленности (ФРП) Чувашии займа под 1% годовых. А глава минпрома республики актуализировал вопрос формирования кластера лёгкой промышленности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев посетил швейную фабрику «Пике»

Руководство предприятия отметило, что производительность нового раскройного комплекса оборудования в несколько раз превышает возможности старого и поблагодарила правительство региона за возможности, которые сегодня создаются в республике для реализации новых проектов.

«Если бы не Фонд развития промышленности, мы бы тысячу раз подумали, заходить в этот проект или нет», — призналась генеральный директор АО «Лента» Роза Иванова, которая отметила и добросовестный труд коллектива: экспортные поставки трикотажной одежды уже осуществляются в Казахстан, Белоруссию и другие страны СНГ.

«Такие современные, технологичные площадки улучшают качество труда и производимой продукции. Уверяю, у предприятия ещё много возможностей, и мы с его руководством будем их активно реализовывать. Когда работает промышленность, у нас есть рабочие места, заработные платы, налоги в бюджет. Наша задача — через комплексное системное развитие добиться главного: чтобы качество жизни в республике было на современном уровне», — отметил Олег Николаев.

Директор швейной фабрики «Пике» Аркадий Иванов подчеркнул, что под цели расширения производственных объемов подошли именно региональные формы поддержки. ФРП предложил комфортные условия с началом выплат по займу через три года.

«Новый комплекс очень экономичный. По расчётам фабрики, благодаря современному оборудованию до 6% снизятся затраты сырья, что в свою очередь снизит и себестоимость продукции», — рассказал он.

Олег Николаев также посетил ткацкий цех, где осуществляется производство текстильных контактных лент. По словам руководства предприятия, благодаря реализации инвестпроектов и включению в программу импортозамещения по итогам 2022 года ожидается рост выручки на 25%.

Говоря о перспективах развития предприятия, Роза Иванова сообщила, что в связи с введением санкций произведена замена немецких и австрийских поставщиков красителей и текстильно-вспомогательных материалов на российских и азиатских производителей, а уровень локализации производства доведён до 100%, доля импортозамещающей продукции иностранных аналогов (ленты для автомобильных ремней безопасности, текстильные контактные ленты-липучки) — свыше 50%.

По словам Розы Ивановой, предприятие планирует реализацию нескольких инвестпроектов по производству специализированных лент. В целях увеличения инвестиционной активности бизнеса, ВРП Чувашии и уровня занятости трудоспособного населения она выступила с предложением рассмотреть возможность предоставления компаниям, реализующим инвестиционные проекты, инвестиционного вычета по налогу на прибыль, а также внесения изменений в правила предоставления из республиканского бюджета субъектам МСП субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Кроме того, рассматривались вопросы формирования кластера предприятий лёгкой промышленности. Помимо АО «Лента» и ООО «Швейная Фабрика «Пике» в него могут войти еще девять организаций– ООО «Фирма художественных промыслов «Паха Тере», ООО «Пилеш», АО «Швейная фабрика «Элита», ООО«Яхтинг», ООО «Кайсаров», ООО «ВолгаТекс», ООО «Нико Текстиль», ОАО «Текстильмаш», ООО «Интертексгрупп».

cap.ru На швейной фабрике «Пике»

«Работу по созданию отраслевых объединений и развитию внутренней кооперации в Чувашии курирует Центр кластерного развития, который также содействует предприятиям в получении государственной поддержки. Так, совместные кластерные проекты, реализуемые несколькими участниками, могут рассчитывать на поддержку государства в размере до 300 млн рублей. Кроме того, предприятия кластера получают налоговые льготы, кредиты со сниженной процентной ставкой, субсидии на покупку пилотной партии импортозамещающей продукции, освобождение от части надзорных проверок», — прокомментировал министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев.

Перспективным представляется возрождение отраслевых НИИ и трансформация их в центры трансфера технологий как единых центров инноваций и стандартизации, а также коммерциализации разработок, отметили на предприятии. Такой подход обладает свойствами взаимной конкуренции его участников, кооперации его участников, формирования уникальных компетенций региона, формированием концентрации предприятий и организаций на определённой территории будет правильным решением.

Кроме того, и на швейной фабрике «Пике», и в АО «Лента» фиксируется кадровый дефицит производственных рабочих (швей) и специалистов (технологов, конструкторов). Предложено изучить варианты открытия профильных направлений (подготовка швей) в колледжах, увеличения количества бюджетных мест для конструкторов и технологов в вузах, включения в их программы изучение САПР и программ 3D-проектирования, а также субсидирования предприятий, создающих обучающие центры рабочих и профильных специальностей. Может быть изучен и вариант включения подготовки специалистов в список программ обучения, организуемых Центрами занятости населения. Площадка для обучения — производственные цеха предприятия (ткацкий цех, цех по отделке и готовой продукции), преподавательский состав — квалифицированные сотрудники предприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии давно и успешно функционирует электротехнический кластер, который прирастает новыми предприятиями. Два электротехнических завода в Донецкой Народной Республике (ДНР), над которыми взяла шефство Чувашия, войдут в электротехнический кластер республики, что позволит претендовать на различные меры поддержки кластеров в России.