Москва, 6 декабря, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Законопроект, призванный отказаться от списка «женских профессий», разработали депутаты Госдумы от «Новых людей». Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, об этом сообщила депутат фракции Сардана Авксентьева.

Государственная дума РФ Сардана Авксентьева

«Нужно прекратить делить работу по гендерному признаку, а сделать всё возможное для того, чтобы у всех работников независимо от пола были достойные безопасные условия труда», — заявила Авксентьева.

Она обратила внимание на то, что три года назад Минтруд расширил список «женских» профессий, но это было хорошо и своевременно именно три года назад. С весны 2022 года женщины могут работать авиационными механиками и инженерами по техобслуживанию самолетов и вертолетов.

«Мы уже сегодня внесём законопроект, который подпишут все женщины фракции «Новые люди». Мы предлагаем не лукавить и этот список вовсе упразднить — признать утратившей силу статью Трудового кодекса РФ, которая является основой для подзаконных актов, которые утверждают список запрещенных профессий», — сообщила Авксентьева.

По ее мнению, это и будет поддержкой идеи женского лидерства в самом что ни на есть практическом виде.