Москва, 6 декабря, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Кремле есть превалирующая точка зрения насчёт празднования Нового года, но нет стандартных циркуляров по этому поводу для регионов и госкомпаний. Об этом 6 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

На вопрос, действительно ли Администрация президента (АП) РФ подготовила рекомендации по поводу празднования Нового года для регионов и госкомпаний, Песков ответил: «Мне неизвестно, чтобы это были какие-то, знаете, стандартные циркуляры. Я таких не видел».

Он добавил, что в Кремле есть превалирующая точка зрения, которая доводится до тех, кто интересуется, со стороны АП РФ.