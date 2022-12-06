Москва, 6 декабря, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Проект построения общего пространства от Лиссабона до Владивостока не удался. Об этом 6 декабря сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков в ходе «Примаковских чтений».

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Он отметил, что через тридцать лет после развала СССР Россия так и не стала интегрированной частью большой Европы и не получила «квартиру в общеевропейском доме».

Помощник президента уверен, что такие ожидания и перспективы были достаточно иллюзорными.

«От таких иллюзий мы сейчас отходим», — добавил он.

Также Ушаков напомнил о том, что ранее многие в России верили в то, что имеется возможность воплощения совместно с жителями Европы заветов Шарля де Голля о построении общего пространства от Лиссабона до Владивостока.

«Теперь всем становится понятно, что этот проект не удался», — заявил помощник президента России, добавив, что на этот проект махнул рукой и Евросоюз.

Ушаков считает, что США также не способствовали реализации данного проекта.