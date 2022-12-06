Санкт-Петербург, 6 декабря, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор бывшему заместителю председателя Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области (Госстройнадзор Ленобласти). Экс-чиновник Дмитрий Лобановский признан виновным в получении взятки в крупном размере и халатности, ему назначен крупный денежный штраф и условный срок.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Как сообщили 6 декабря в следственном управлении СКР по Ленинградской области, установлено, что в декабре 2020 года Лобановский получил 500 000 рублей от генерального директора ООО «Пони» за беспрепятственную выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства на территории Виллозского сельского поселения.

Также установлено судом, что бывший чиновник не организовал контроль за своевременной достройкой проблемных объектов долевого строительства в Ленобласти, что повлекло нарушение законных интересов более тысячи участников долевого строительства, срыв сроков сдачи в эксплуатацию ряда объектов.

Лобановский вину признал, дал явку с повинной. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом в размере 5 000 000 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 7 лет.

В ходе следствия в адрес губернатора Ленинградской области были внесены представления, по результатам которых уволены три сотрудника Госстройнадзора Ленобласти.