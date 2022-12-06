Москва, 6 декабря, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о повышении на 963 рубля минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Показатель МРОТ с 1 января 2023 года фиксируется на уровне 16 242 рублей в месяц.

Таким образом, величина будет установлена исходя из темпа роста, превышающего на три процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России на 2023 год.

Одновременно приостанавливается действие положения о том, что МРОТ устанавливается исходя из величины медианной заработной платы.

С 1 июня 2022 года МРОТ составляет 15 279 рублей в месяц. С 1 января 2023 года МРОТ повышается на 963 рубля, что соответствует росту МРОТ на 6,3%.

Дополнительные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2023 году (к средствам, заложенным в федеральный бюджет) в связи с принятием законопроекта составят 20,6 млрд рублей, при этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему страны в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц (НДФЛ), следует из финансово-экономического обоснования к законопроекту. Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 29,6 млрд рублей.

В ходе дискуссии Госдума отклонила поправку ЛДПР о повышении МРОТ до 20 тыс. рублей, большинство парламентариев высказалось против.

Нынешнего повышения минимального размера труда недостаточно, заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«Законопроект о 16 с небольшим тысяч рублей, это недостаточно. После уплаты налога суммы становятся совершенно смехотворными, прожить на них архисложно. Мы должны сегодня, находясь в условиях беспрецедентных внешних санкций и рестрикций, о нашей национальной экономике особо заботиться, о каждом человеке, о каждой семье. Мы и дальше будем продвигать повышение МРОТ», — заверил Слуцкий.

Он напомнил, что депутаты фракции уже внесли в Госдуму законопроект о повышении МРОТ до 30 тыс. рублей. Как пояснил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, инициатива ожидает заключения правительства — этот документ требуется согласно регламенту палаты парламента для обсуждения законопроекта в первом чтении.

В то же время Минтруд обсуждает существенный рост минимального размера оплаты труда. По словам главы министерства Антона Котякова, целевой ориентир — МРОТ должен превышать прожиточный минимум в 1,3-1,5 раза. Согласно принятому Госдумой федеральному бюджету на 2023–2025 годы, прожиточный минимум на душу населения в целом по Российской Федерации на 2023 год устанавливается в размере 14 375 рублей.

Президент России Владимир Путин 10 ноября поручил правительству представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ). Предложения должны быть представлены до 15 января, ответственным назначен глава правительства РФ Михаил Мишустин.

В ЛДПР предлагали повысить МРОТ до 20 тыс. рублей. Однако соответствующие поправки в федеральный бюджет на 2023–2025 годы не нашли поддержки и были отклонены.