Москва, 6 декабря, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетит столицу Киргизии Бишкек в пятницу, 9 декабря. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он подтвердил, что в ближайшую пятницу запланирована поездка президента в Бишкек.

«Мой коллега [помощник главы государства по международным делам Юрий] Ушаков завтра или в четверг будет проводить брифинг, более подробно расскажет», — рассказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Киргизии состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС.