В Кремле рассказали о планах Путина посетить Бишкек
Москва, 6 декабря, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетит столицу Киргизии Бишкек в пятницу, 9 декабря. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Он подтвердил, что в ближайшую пятницу запланирована поездка президента в Бишкек.
«Мой коллега [помощник главы государства по международным делам Юрий] Ушаков завтра или в четверг будет проводить брифинг, более подробно расскажет», — рассказал Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, в столице Киргизии состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС.