Москва, 6 декабря, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин нередко садится за руль, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 6 декабря журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Комментируя тот факт, что поездка Путина в автомобиле по Крымскому мосту впечатлила европейцев, он отметил, что российский лидер «всю жизнь водит машину», и это ни для кого не секрет.

«Иногда, когда он не в Кремле, когда в Огарёво или в Сочи, сам ездит за рулём электромобиля маленького, это все видели», — сказал Песков.

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