Москва, 6 декабря, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Введение ценового потолка на нефть из России может привести только лишь к уменьшению инвестиций в эту отрасль во всём мире, что повлечет за собой повышение цен. Об этом 6 декабря заявил журналистам вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.

Richard Masoner / Cyclelicious Добыча нефти

Он подчеркнул, что руководство России не приемлет такие механизмы, которые были приняты странами-потребителями в качестве ограничения цен нерыночным искусственным способом.

«Они наступают на одни и те же грабли, устанавливая потолки нерыночными способами», — пояснил Новак.

Он добавил, что эти меры могут привести лишь к мировому уменьшению инвестиций в отрасль, а значит, в будущем к дефициту энергетических ресурсов.

«Это в свою очередь повлечет еще большее увеличение цен», — заявил вице-премьер.

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