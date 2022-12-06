Москва, 6 декабря, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Российские войска освободили ещё несколько населённых пунктов Донбасса, сообщил 6 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Фото сайта government.ru Сергей Шойгу

По его словам, Вооруженные силы России продолжают освобождать Донбасс. Так, за последнее время под контроль российских войск перешли Павловка, Майорск, Андреевка, Опытное, Белогоровка Южная и Курдюмовка.

Кроме того, в последние две недели войска ВСУ активно обстреливали территорию Запорожской АЭС, добавил он. Шойгу назвал атаки на ЗАЭС «ядерным терроризмом».