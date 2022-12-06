Москва, 6 декабря, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В последние две недели украинские войска активно обстреливали территорию Запорожской атомной электростанции, сообщил 6 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Шойгу

По его словам, за последние две недели по Запорожской АЭС украинская армия выпустила 33 снаряда. Шойгу назвал атаки «ядерным терроризмом».

Кроме того, он добавил, что потери ВСУ в ходе спецоперации в ноябре составили свыше 8300 военных.