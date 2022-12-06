Москва, 6 декабря, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В России уже подготовились к введению западными странами потолка цен на нефть, заявил 6 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Подготовка к данному шагу в разных сферах и в разных аспектах соответствующими нашими ведомствами и структурами была проведена», — сказал он журналистам.

Дипломат добавил, что интересы России «в этой сфере будут обеспечены».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готовит ответные меры на введение Западом потолка цены на нефть.

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