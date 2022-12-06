Саратов, 6 декабря, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В министерстве промышленности и энергетики Саратовской области прокомментировали ИА REGNUM ситуацию по ООО «Завод автономных источников тока», в отношении которого 5 декабря 2022 года был введён первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение, отметив, что предприятие «возобновит производство в полном объёме».

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В пресс-службе ведомства заявили, что процедура наблюдения «позволит предприятию вести полноценную хозяйственную деятельность», а также будет сняты ограничения текущих операций через банки, что поможет предприятию «вести полноценную хозяйственную деятельность».

Ожидается, что завод в полном объёме запустит производство и отгрузку продукции. В качестве цели процедуры, введенной судом, названа попытка выйти из кризисной ситуации.

В министерстве уточнили, что собственник завода, который входит в дивизион «Трансмашхолдинга», также подтвердил «заинтересованность в скорейшем восстановлении работы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банкротное производство инициировало само предприятие, которое принадлежит компании «Тмх-Энергетические решения» из дивизиона «Трансмашхолдинга». На заводе, ведущем свою историю с 1933 года, трудятся свыше 1 тыс. человек. Основанием для начала банкротной процедуры в суде был заявлен долг в размере более 1 млрд рублей.

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