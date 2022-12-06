Москва, 6 декабря, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В переговорах с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по обеспечению безопасности вокруг Запорожской АЭС наметилась положительная динамика. Об этом 6 декабря сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Министерство обороны Российской Федерации Запорожская АЭС

Представитель ведомства отметил подвижки в решении вопроса о создании зоны безопасности вокруг станции.

На вопрос о возможном визите генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси до конца 2022 года Рябков сказал, что сроки могут быть согласованы при подтверждении данных об учтённых требованиях Москвы.

Договорённости по обеспечению безопасности ЗАЭС должны включать контроль за их выполнением Киевом, добавил Рябков.

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