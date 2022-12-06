МИД России: мы найдём, куда продавать нефть
Замглавы МИД России Рябков: мы найдём, куда продавать нефть
Москва, 6 декабря, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Нет никаких сомнений в том, что на российскую нефть найдутся покупатели, заявил 6 декабря заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Как сообщалось ранее, представители российской власти отмечали, что Москва не будет соблюдать западных «правил» по искусственному ограничению цен на российскую нефть с помощью так называемого «потолка».
Использование подобных инструментов «нарушает азы мирового хозяйства», а США и Евросоюз тем самым «рубят сук, на котором сидят», отметил также 6 декабря Рябков.
6 декабря директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов в комментарии для ИА REGNUM заявил, что введение потолка цен на российскую нефть не окажет разрушающего воздействия на доходы бюджета, а использование подобных инструментов может привести к обратным результатам, то есть к росту цен на нефть.