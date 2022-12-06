Москва, 6 декабря, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Нет никаких сомнений в том, что на российскую нефть найдутся покупатели, заявил 6 декабря заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Как сообщалось ранее, представители российской власти отмечали, что Москва не будет соблюдать западных «правил» по искусственному ограничению цен на российскую нефть с помощью так называемого «потолка».

Использование подобных инструментов «нарушает азы мирового хозяйства», а США и Евросоюз тем самым «рубят сук, на котором сидят», отметил также 6 декабря Рябков.

6 декабря директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов в комментарии для ИА REGNUM заявил, что введение потолка цен на российскую нефть не окажет разрушающего воздействия на доходы бюджета, а использование подобных инструментов может привести к обратным результатам, то есть к росту цен на нефть.