Москва, 6 декабря, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Российские штурмовики-пехотинцы, мобилизованные шесть недель назад, в первом же бою взяли в плен пятерых бойцов ВСУ. Видео об этом опубликовано 6 декабря в телеграм-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Подробности боя рассказал младший сержант, старший стрелок штурмовой группы с позывным «Туман». По его словам, первый бой был очень серьёзным. Российские бойцы увидели дом, где находился противник, и стали «отрабатывать» объект с применением тяжёлого орудия.

«У них, видимо, начали заканчиваться боеприпасы. В итоге они всё-таки решили сдаться», — сказал боец.

У сдавшихся забрали оружие, раненым оказали первую помощь. Командир группы ВСУ, рассказали пленные, бросил их и сбежал. Все пленные были недавно мобилизованы, по их словам, воевать с Россией они не хотят, но их заставляют.

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