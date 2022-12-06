Калуга, 6 декабря, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил 5 декабря Мещовский район. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области, в районном центре глава региона посетил детскую школу искусств, где в этом году в рамках национального проекта «Культура» был проведён капитальный ремонт.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области Детская школа искусств Мещовского района Калужской области после ремонта

В ходе работ были произведены перепланировка помещений, реконструкция газовой котельной, монтаж всех инженерных систем, в музыкальных классах сделана шумоизоляция. При поддержке регионального министерства культуры и туризма школа получила новые музыкальные инструменты — фортепиано, ксилофон и ударную установку. Также были приобретены учебная мебель, интерактивная доска, демонстрационные шкафы, полностью заменены кресла для зрителей в концертном зале.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша побывал в детской школе искусств Мещовского района после ремонта

Осмотрев помещения, Владислав Шапша пообщался с преподавателями, поинтересовался, как изменились условия их труда после ремонта. Они рассказали, что Мещовской ДШИ — многопрофильному образовательному учреждению — в этом году исполнилось 65 лет. Здесь работают семь отделений: фортепианное, хореографическое, народных инструментов, декоративно-прикладного искусства, раннего эстетического развития для детей 5-7 лет, основ театрального искусства и отделение общего эстетического развития.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша побывал в детской школе искусств Мещовского района после ремонта

Занятия пользуются большим спросом. Традиционно здесь занимаются дети со всего района, в том числе учащиеся Мещовской школы-интерната для детей с нарушением зрения. Всего — 120 человек. В этом году была организована еще и группа занятий хореографией для взрослых.