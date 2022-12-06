Очаков, Украина, 6 декабря, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В городе Очакове Николаевской области слышатся звуки обстрела. Об этом 6 декабря сообщает украинское издание Страна. ua.

Jumping cheese Взрыв

Журналисты утверждают, что ведётся обстрел как самого Очакова, так и прилегающих к городу территорий. Подробности не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Очакове прогремели взрывы.

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