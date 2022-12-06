Москва, 6 декабря, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В 74 регионах России выявлен «свиной грипп», заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает расти. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

(сс) AlexChirkin Маска

«Так называемый «свиной грипп» выявлен уже в 74 субъектах РФ», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос за последнюю неделю на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей.

Также уточняется, что среди вирусов негриппозной этиологии наиболее распространены риновирусы (13,3%), РС-вирусы (12%), метапневмовирусы (10,1%) и аденовирусы (7,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, около половины жителей России, более 72,4 млн человек, уже привились от гриппа.