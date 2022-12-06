Москва, 6 декабря, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Если власти РФ поддержат инициативу партии «Справедливая Россия — За правду» и согласятся на введение в стране ежегодной 13-й пенсии, то это принесет российской экономике немало выгод, связанных как с поддержкой населения, так и с развитием производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Повышение пенсий очевидно является одобряемым обществом шагом, ожидаемым и необходимым, — констатировал он. — Социологические опросы последних лет показывают, что реальные пенсии отстают от ожидаемых как минимум в два раза, и этот разрыв не может быть сокращен исключительно на основе накопительных инструментов. Поэтому введение дополнительных выплат для лиц, достигших 70-летнего возраста, и 13-я пенсия в конце года — хорошие инициативы, которые помогут улучшить жизнь многим российским семьям и придать им уверенности в будущем».

По его словам, у данной меры есть не только определенные риски, связанные с возможным дефицитом средств и инфляцией.

«Она окажет стимулирующие воздействие на производство отечественных товаров и услуг, которые в основном и потребляют пенсионеры. А это, в свою очередь, поможет сохранить или создать новые рабочие места, создаст условия для экономического развития», — подчеркнул Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее инициативу о 13-й пенсии жестко раскритиковал директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец.