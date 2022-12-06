Москва, 6 декабря, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Министерство экономического развития России создало департамент по туристской деятельности. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте министерства.

Minvr. gov.ru Сослан Абисалов

Согласно опубликованным данным, директором назначен Сослан Абисалов, который ранее возглавлял департамент Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Напомним, что в октябре текущего года президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму. Функции Ростуризма были переданы Министерству экономического развития РФ.

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