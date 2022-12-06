Москва, 6 декабря, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с днём рождения. Об этом 6 декабря сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Президент Киргизии Садыр Жапаров.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Садыра Жапарова с днём рождения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что главы государств затронули вопросы российско-киргизских отношений, отметили их высокий уровень и динамику.

Кроме того, Путин направил Жапарову поздравительную телеграмму. «Рассчитываю на продолжение нашего диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня — на благо дружественных народов России и Киргизии», — говорится в телеграмме.