Париж, 6 декабря, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Около 350 несовершеннолетних мигрантов разбили палаточный лагерь у Лувра в Париже, они требуют предоставления социального жилья, передаёт 6 декабря РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Французская национальная система приема просителей убежища (DNA) в настоящее время располагает 100 тыс. мест для их размещения, беженцам во временных центрах размещения власти предоставили 10 тыс. мест.

Отмечается, что в 2021 году убежище во Франции получили 54 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, около 200 беженцев 2 декабря 2022 года заняли площадь у здания Государственного совета в Париже и разбили там лагерь, требуя срочных решений по их размещению.

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