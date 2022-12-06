Подростки-мигранты разбили палаточный лагерь у входа в Лувр
Во Франции более 300 несовершеннолетних мигрантов разбили палаточный лагерь
Париж, 6 декабря, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Около 350 несовершеннолетних мигрантов разбили палаточный лагерь у Лувра в Париже, они требуют предоставления социального жилья, передаёт 6 декабря РИА Новости.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Флаг Франции
Французская национальная система приема просителей убежища (DNA) в настоящее время располагает 100 тыс. мест для их размещения, беженцам во временных центрах размещения власти предоставили 10 тыс. мест.
Отмечается, что в 2021 году убежище во Франции получили 54 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, около 200 беженцев 2 декабря 2022 года заняли площадь у здания Государственного совета в Париже и разбили там лагерь, требуя срочных решений по их размещению.
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