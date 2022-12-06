Москва, 6 декабря, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 6 декабря проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Кремль

В начале совещания президент предложил обсудить вопросы обеспечения внутренней безопасности государства. Встреча проходит в закрытом режиме.

4 декабря в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» сообщалось, что на текущей неделе (5-11 декабря) Владимир Путин намерен провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, заседание Совета по правам человека, а также посетить еще ряд мероприятий, в том числе отправиться в Бишкек на саммит Евразийского экономического союза.