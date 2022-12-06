Донецк, 6 декабря, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Украинские войска выпустили десять снарядов по центральному району Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Согласно опубликованным данным, ВСУ за две минуты дважды обстреляли Донецк из РСЗО «Град». В общей сложности по городу было выпущено 14 снарядов.

Как сообщил мэр города, в результате обстрела снаряд попал в здание бизнес-центра «Центавр Плаза», район стадиона «Донбас-Арена» и Крытого рынка.