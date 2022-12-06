Калуга, 6 декабря, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе поездки в Мещовский район 5 декабря принял участие в заседании муниципального волонтерского штаба. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области, волонтеры рассказали Владиславу Шапше о том, как совмещают учёбу и добровольческую деятельность, о своих увлечениях. Они состоят в различных волонтерских организациях, принимают активное участие в проведении мероприятий социальной, молодёжной, спортивной, патриотической и культурной направленности, занимаются добровольческой деятельностью в сфере здравоохранения. В числе наиболее актуальных задач — помощь мобилизованным и организация новогодних праздников для их семей.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области Губернатор Калужской области принял участие в заседании муниципального волонтерского штаба

Выслушав молодых людей, Владислав Шапша выразил им благодарность за жизненную позицию и общественно полезную деятельность: «Это труд, который приносит людям огромную пользу». Он подчеркнул, что в России добровольчеством занимаются в основном юноши и девушки, которые полны энергии и желания помочь. Это серьёзный ресурс для успеха.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области Губернатор Владислав Шапша высоко оценил деятельность калужских волонтеров

Первый в стране региональный штаб движения #МЫВМЕСТЕ открылся в Калужской области. Отметив заслуги волонтеров области в преодолении трудностей пандемии, губернатор высоко оценил их деятельность и в период СВО — помощь защитникам и их семьям. «Очень важно не оставлять людей один на один с их проблемами. И ваша помощь здесь неоценима», — сказал он.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области Губернатор Владислав Шапша высоко оценил деятельность калужских волонтеров

Глава региона вручил активистам волонтёрского движения благодарственные письма.