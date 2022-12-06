Москва, 6 декабря, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Инициатива партии «Справедливая Россия — За правду» о введении в стране 13-й пенсии — это крайний популизм, у которого нет никаких шансов на реализацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Если бы на ближайшее время были назначены выборы, то это можно было бы расценить как предвыборный пиар для того, чтобы привлечь на свою сторону традиционный электорат партии «Справедливая Россия». А это пожилые люди с невысоким уровнем дохода. Это неумная пропаганда, — сказал Зубец. — Кроме того, это не новая акция. Эта идея повторяется 10-й или 20-й раз. Мол, давайте платить больше пенсий. Они почему-то не хотят объяснить, почему нельзя просто увеличить пенсии. Буквально вчера была 3-процентная индексация прожиточного минимума. Понятно, что это гораздо ниже, чем инфляция. У нас инфляция в стране порядка 7%. И следующая индексация будет только в 2024 году. И в 2023 году все, кто не обладает высокими доходами, в реальности будут терять деньги из-за того, что индексация маленькая, как, впрочем, и пенсия, а инфляция растет. Однако надо понимать, что правительство действует так, а не иначе, не от хорошей жизни. У нас в бюджете на 2023 год дыра 5-7 трлн рублей. А нефть дешевеет и будет дешеветь дальше. И в этих условиях каких-то сверхдоходов в 2023 году не будет».

И поэтому, как подчеркнул Зубец, все предложения о введении в России 13-й пенсии — это «популизм, причем довольно пошлого разбора, рассчитанный на тех, кто не может сложить два и два».

«Я не очень понимаю, зачем так делать. Могли бы придумать что-то более интересное вместо того, чтобы предлагать несбыточные, нереализуемые и, в общем, давно заезженные варианты самопиара», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов объяснил, что даст экономике России введение 13-й пенсии.