Санкт-Петербург, 6 декабря, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Федеральный центр выделил Санкт-Петербургу 135 млн 573 тыс. 300 рублей для финансирования ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Деньги выделены из резервного фонда правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Как сообщили 6 декабря в пресс-службе Смольного, с учетом этой выплаты федеральные средства составляют 39% от общего финансирования ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в Петербурге. Всего в 2022 году в бюджете Санкт-Петербурга на осуществление этой выплаты предусмотрено 347 млн 623 тыс. 846 рублей.

Субсидия из федерального бюджета будет перечислена в рамках соглашения между Министерством труда и социальной защиты РФ и правительством Санкт-Петербурга.

Напомним, дополнительная социальная поддержка семьям, имеющим детей, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, назначается с учетом среднедушевого дохода семьи.