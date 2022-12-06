Варшава, 6 декабря, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Польша получила первую партию южнокорейских танков K2 и самоходных гаубиц K9. Фотографии разгрузки военной техники в порту Гданьска опубликовало министерство обороны страны.

권순삼, 국방시민연대 Танк К2 «Чёрная пантера»

Согласно опубликованным данным, на первом этапе Польша должна получить 180 танков и 48 боевых машин. Новые поставки планируются не раньше 2024 года.

Напомним, что Польша заказала у Южной Кореи тысячу танков К2, более 600 гаубиц К9, истребители FA-50 и свыше 280 реактивных систем залпового огня Л239 Chunmoo.

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