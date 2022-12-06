Вашингтон, 6 декабря, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Эксперименты над животными в компании Neuralink, принадлежащей Илону Маску, стали поводом для расследования со стороны федеральных властей США. Об этом сообщает 6 декабря Reuters.

Daniel Oberhaus Илон Маск

По информации агентства, разбирательство инициировала прокуратура после того, как сотрудники Neuralink пожаловались на нарушение закона, регулирующего опыты с участием животных. Расследованием занимается управление генерального инспектора министерства сельского хозяйства США.

Агентство ссылается на документы и рассказы бывших и действующих сотрудников компании. Они утверждают, что Маск хотел ускорить разработку оборудования, поэтому опыты проводились в спешке. Подопытные животные из-за этого испытывали ненужные страдания и погибали.

Так, за период с 2018 года в ходе экспериментов погибло примерно 1,5 тыс. животных, в том числе более 280 овец, свиней и обезьян. В экспериментах также использовали мышей и крыс. Строгого учёта погибших особей в компании нет.

Как сообщало ИА REGNUM, стартап Neuralink Илон Маск создал в 2016 году, чтобы объединить усилия ведущих специалистов в области разработки нейроинтерфейсов. В компании занимаются созданием роботов, позволяющих имплантировать почти неограниченное число электродов в мозг.

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