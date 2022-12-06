Москва, 6 декабря, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Создать единого оператора обращения газовых баллонов и внедрить государственную программу по замене старых газовых баллонов на новые предложил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Zhirinovskiy2012.ru Леонид Слуцкий

«Надо прекратить самопальную газификацию, нужно создать единого оператора обращения газовых баллонов», — сказал Слуцкий.

В любом многоквартирном доме сейчас может находится потенциальный баллон-убийца, отметил парламентарий.

«Нужно думать о начале госпрограммы бесплатной замены старых газовых баллонов на новые. На это необходимо изыскивать средства. Но эту программу нужно начать в ближайшие месяцы», — заявил Слуцкий.

Он обратил внимание на участившиеся случаи взрыва газа в жилых многоквартирных домах. Так, одиннадцать человек погибли в результате взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в Нижневартовске, сообщает 6 декабря следственное управление СКР по Югре. Ранее взрыв произошел в жилом доме в Ярославле. В Воронежской области 5 декабря в трёхэтажном жилом доме произошла разгерметизация газового баллона. В этот же день взрыв газа произошел в жилом доме в городе Заволжье Нижегородской области.

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