Москва, 6 декабря, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Ток-шоу «Пусть говорят» возвращает в эфир «Первый канал». Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба канала.

Цитата из ток-шоу «Пусть говорят». Первый канал Андрей Малахов

Ток-шоу будет выходить по будням в 19:50. Первый выпуск покажут сегодня, 6 декабря. Уточняется, что вести передачу по-прежнему будет Дмитрий Борисов.

В ближайших эфирах представят серию выпусков, посвящённую необычным людям.

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