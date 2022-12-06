Москва, 6 декабря, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Контроль над Запорожской АЭС никак не может быть передан Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

По его словам, возможность для передачи контроля над станцией совершенно точно не регламентирована ни уставом МАГАТЭ, ни какими-либо иными международно-правовыми документами. Это лишь некая выдуманная история, которую разогнали в информационном пространстве.

«Это невозможно просто», — подчеркнул Карчаа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Киев требует вывода российских военных с территории атомной станции в Запорожье. По его словам, соответствующий пункт должен войти в общее соглашение по деятельности АЭС.

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