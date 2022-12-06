Москва, 6 декабря, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на установление добрососедских отношений между Сирией и Турцией. Об этом 6 декабря заявил замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на «Примаковских чтениях».

Council.gov.ru Михаил Богданов

«Это наш подход, что должны быть добрососедские отношения между странами, с которыми у нас конструктивные отношения», — приводит слова Богданова ТАСС.

На вопрос, ведёт ли Россия контакты по урегулированию отношений между Сирией и Турцией, он ответил: «Эти все вопросы обсуждаются».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря Турция отказалась от совместного с Россией патрулирования в Сирии, сославшись на плохие погодные условия.