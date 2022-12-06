Москва, 6 декабря, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России объявила вице-премьера Украины Ирину Верещук в международный розыск, сообщили 6 декабря в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

RIA Novosti archive / Andrey Stenin Сотрудники ФСБ

Кроме того, ФСБ объявила в розыск первую замглавы МИД Украины Эмине Джапарову. Они проходят по уголовному делу о нарушении территориальной целостности России.

«Они объявлены в международный розыск», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чечне возбудили дело в отношении одного из главарей чеченского сепаратистского движения за рубежом Ахмеда Закаева. Следственным управлением СКР начато следствие по делу о создании террористического сообщества.

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