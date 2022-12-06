Санкт-Петербург, 6 декабря, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга в связи с полноценным наступлением зимнего сезона усиливают проверки качества уборки от снега городских улиц и дворов. Кроме того, открыты горячие линии, по которым можно сообщить о плохой уборке снега и наледи.

Фотограф Титаева Татьяна Уборка площади перед Мариинским дворцом в Петербурге

Соответствующее поручение главам районных администраций, руководителям Комитета по благоустройству и Жилищного комитета Санкт-Петербурга дал вице-губернатор Анатолий Повелий, курирующий городское хозяйство. Он пообещал устраивать неожиданные проверки того, как убирается город.

«В этом сезоне проверки станут регулярными. Об адресах заранее предупреждать не будем. Ответственные на местах должны быть готовы к подобным мероприятиям и постоянно следить за качеством уборки на вверенных им участках», — отметил вице-губернатор.

Жители Петербурге на неудовлетворительную уборку внутриквартальных территорий могут пожаловаться в Жилищный комитет по телефонам (812) 409-73-78 или 004. На плохую уборку улиц и тротуаров жалобы принимают в Комитете по благоустройству по телефону (812) 314-60-13.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Петербурге начался переход на новую систему уборки внутриквартальных территорий. Весь процесс займет от полутора до двух лет. С 1 января 2023 года начнется постепенная замена частных подрядчиков таких работ на государственные организации — районные жилищные агентства. С 1 июля система уборки внутриквартальных территорий будет подчиняться единым стандартам качества.

Читайте также: В Петербурге за сутки может выпасть до восьми сантиметров снега

Напомним, по прогнозу синоптиков, за 6 декабря благодаря атмосферному фронту, накрывшему город, в Петербурге может выпасть до восьми сантиметров снега.