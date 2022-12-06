Москва, 6 декабря, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Госдуме обеспокоены ЧП в Курской области, где в результате атаки беспилотника в районе аэродрома загорелся нефтенакопитель, и требуют усиления охраны стратегических объектов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Duma.gov.ru Николай Коломейцев

«Беспилотниками был атакован аэропорт в Курске, до этого были атакованы две базы стратегических бомбардировщиков», — отметил депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ) журналистам.

«Мы считаем, что это происходит и потому, что у нас полное табу на заслушивание Министерства обороны. Потому что следующая Москва будет. Мы не хотим сеять панику, но мы считаем, что надо спрашивать с уполномоченных лиц. Потому что если у нас в Энгельсе, это главная база наших стратегических бомбардировщиков, можно так запросто атаковать ее, то чем занимается ФСБ, МВД, Нацгвардия?» — задает он вопросы.

Парламентарий убежден в том, что на подобных объектах должна быть система ПВО и система охраны — трехконтурная, чтобы нельзя было просто так подобраться к стратегическому объекту.

В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.